Paragone Italexit | “Grillo-Conte? M5S contenitore ormai svuotato | Conte lo vuole portare nel centrosinistra”

Advertising

AgenziaOpinione : RCC * SCONTRO GRILLO-CONTE: PARAGONE (ITALEXIT), « QUESTE OPERAZIONI PIACCIONO AL PALAZZO E AI GIORNALISTI, NON C’È… - MilaVolani : @StaseraItalia @paolomieli Conte ha confermato soltanto di essere un arrampicatore politico: dimesso e obbediente n… - PietroDMa : @camiciaadiforza Dei partiti 'che contano' sicuramente si... E se dopo le elezioni finirà al governo.. All'opposizi… - calalaruta : RT @eio: Venerdì sera, a #Cuneo, all’ora dell’aperitivo c’erano assembramenti ovunque. Tranne ai Giardini Fresia, dove la presenza di Gianl… - Giobegood : RT @eio: Venerdì sera, a #Cuneo, all’ora dell’aperitivo c’erano assembramenti ovunque. Tranne ai Giardini Fresia, dove la presenza di Gianl… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone Italexit

Una presa di posizione che non è piaciuta al candidato sindaco di Torino conIvano Verra , che ha chiesto al senatore Gianluigidi attivarsi "nelle aule parlamentari per ottenere un ......rivendica il diritto alla libertà di espressione e di opinione che verrebbe irrimediabilmente soffocato dal ddl Zan . In un durissimo articolo pubblicato su Il Tempo , il leader di...Il noto dj è sostenuto dall’ex assessore Malaspina e da “Rinascere Chioggia” «Questa città deve tornare ad attrarre: consideriamo il turismo strategico» ...Continua ad arricchirsi di candidati a sindaco la campagna elettorale per le prossime amministrative autunnali. Dopo l’ufficializzazione della candidatura del consigliere uscente Leo Patanè (recordman ...