Max Biaggi in lacrime a Domenica in: i dolori e i rimpianti (Di lunedì 28 giugno 2021) Ospite dell’ultima puntata di Domenica in Max Biaggi si è raccontato alla sua amica Mara Venier ricordando i momenti eclatanti ma anche quelli drammatici della sua carriera e della sua vita privata. Lo scorso 26 Giugno Max Biaggi ha compiuto 50 anni e ha fatto un bilancio della sua vita ricordando le scelte fatte quando era molto giovane e anche quelle più recenti dettate da maggiore consapevolezza e responsabilità. Per il campione di moto c’è una data che segna la sua maturità ed è il 9 giugno 2017 quando in allenamento al circuito “Il Sagittario” di Latina, fu vittima di un grave incidente che lo portò in ospedale per mesi. ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Ospite dell’ultima puntata diin Maxsi è raccontato alla sua amica Mara Venier ricordando i momenti eclatanti ma anche quelli drammatici della sua carriera e della sua vita privata. Lo scorso 26 Giugno Maxha compiuto 50 anni e ha fatto un bilancio della sua vita ricordando le scelte fatte quando era molto giovane e anche quelle più recenti dettate da maggiore consapevolezza e responsabilità. Per il campione di moto c’è una data che segna la sua maturità ed è il 9 giugno 2017 quando in allenamento al circuito “Il Sagittario” di Latina, fu vittima di un grave incidente che lo portò in ospedale per mesi. ...

Advertising

DUCATI_MANIAX : RT @gponedotcom: Max Biaggi 50 anni al Colosseo con Renato Zero: i migliori anni della vita: Il Corsaro il 26 giugno scorso ha tagliato il… - gponedotcom : Max Biaggi 50 anni al Colosseo con Renato Zero: i migliori anni della vita: Il Corsaro il 26 giugno scorso ha tagli… - marcoluci1 : RT @Federica_Caputo: La commozione di Max Biaggi nel ricordare l'Amicizia con Fabrizio Frizzi. Meraviglioso momento. Manca a tutti. #Domeni… - BaritaliaNews : Domenica In, Max Biaggi ha bellissime parole per Eleonora Pedron ma non per Bianca Atzei, Mara Venier resta senza p… - infoitsport : Domenica In, Max Biaggi in lacrime: il ricordo di Fabrizio Frizzi -