In Sala Rossa un minuto di silenzio per Orlando Merenda

Il Consiglio comunale di Torino ha osservato prima dell'inizio lavori di questo pomeriggio un minuto di silenzio per Orlando Merenda, il ragazzo morto suicida a 18 anni domenica scorsa dopo essere stato vittima di attacchi omofobi. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari ha espresso a nome dell'aula le condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici di Orlando, con la speranza che sulla vicenda venga fatta chiarezza e vi sia giustizia. "All'orizzonte, ha sottolineato Sicari, – vi è lo spettro del bullismo anche di natura omofoba. Questa Città e questa Amministrazione già da tempo hanno ...

