G20 | 200 a corteo Bari contro ' chi affama il sud del mondo'

(Di lunedì 28 giugno 2021) In circa 200 sono scesi in strada per manifestareil G20 dei ministri degli Esteri che si apre oggi a, dove sono arrivate le delegazioni in vista del vertice in programma domani a Matera. "...

Advertising

camiziani : @Guido07261 @matteorenzi L Europa non avrebbe mai fatto gestire a Conte e la@sua banda 200 e passa miliardi ..ne ta… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 200

ANSA Nuova Europa

In circasono scesi in strada per manifestare contro ildei ministri degli Esteri che si apre oggi a Bari, dove sono arrivate le delegazioni in vista del vertice in programma domani a Matera. "Sono gli ......il Vertice dei Ministri degli Esteri e della Cooperazione Internazionale dei Paesi membri del, ... 16 VAR fino al Km 915,(raccordo S. S. 7) e raggiungere l'autostrada Taranto " Bari (o altra ...In circa 200 sono scesi in strada per manifestare contro il G20 dei ministri degli Esteri che si apre oggi a Bari, dove sono arrivate le delegazioni in vista del vertice in programma domani a Matera.Nella Questura di Matera, nei giorni passati, si e’ svolta una complessa attivita’ istruttoria e preparatoria caratterizzata dal coordinamento con tutti gli Uffici e i Comandi coinvolti nel dispositiv ...