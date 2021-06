Euro 2020, Francia-Svizzera 3-3 (4-5 d.c.r.): Mbappé manda la Svizzera ai quarti (Di martedì 29 giugno 2021) Vittoria incredibile della Svizzera ai calci di rigore contro la Francia: decisivo l’errore di Mbappe dopo il pareggio in extremis Ha del clamoroso ciò che è successo a Bucarest tra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 29 giugno 2021) Vittoria incredibile dellaai calci di rigore contro la: decisivo l’errore di Mbappe dopo il pareggio in extremis Ha del clamoroso ciò che è successo a Bucarest tra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - Corriere : Euro 2020, dalla Finlandia alla Danimarca è allarme per i tifosi contagiati dalla variante Delta - zazoomblog : Euro 2020 Francia-Svizzera 3-3 (4-5 d.c.r.): Mbappé manda la Svizzera ai quarti - #Francia-Svizzera #d.c.r.):… - Leonard29909915 : RT @tragicom24: 0 gol ad Euro 2020 per Chilian mbaguette ma rompono i coglioni solo ad Alvaro Morata -