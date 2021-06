Ciclismo, Tokyo 2020: Cassani svela gli azzurri scelti per la prova in linea, presente Nibali (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario tecnico della Nazionale italiana di Ciclismo, Davide Cassani, ha ufficializzato la squadra azzurra scelta per le gare su strada dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per la gare. Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali sono stati selezionati per la prova in linea, mentre per quella a cronometro sono stati designati il campion del mondo in carica Filippo Ganna ed Alberto Bettiol. La prova in linea è in calendario il 24 luglio 2021 dal Musashinonomori Park di Chofu, a ovest di ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario tecnico della Nazionale italiana di, Davide, ha ufficializzato la squadra azzurra scelta per le gare su strada dei Giochi Olimpici diper la gare. Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzosono stati selezionati per lain, mentre per quella a cronometro sono stati designati il campion del mondo in carica Filippo Ganna ed Alberto Bettiol. Lainè in calendario il 24 luglio 2021 dal Musashinonomori Park di Chofu, a ovest di ...

