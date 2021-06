Caldo e afa non mollano, picchi di 46°C in arrivo: ecco dove (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Caldo africano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46°C sulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36°C in Emilia, 37°C in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilafricano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino asulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36°C in Emilia, 37°C in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio: le aree più roventi le troveremo in Siciliala colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei ...

Advertising

MauSci : RT @greenMe_it: Caldo e afa: in caso di colpo di calore, non somministrare paracetamolo o acido acetilsalicilico - misiagentiles : RT @greenMe_it: Caldo e afa: in caso di colpo di calore, non somministrare paracetamolo o acido acetilsalicilico - ultimenews24 : Il caldo africano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la co… - zazoomblog : Nuova ondata di caldo e afa: in arrivo picchi di 46°C: ecco dove - #Nuova #ondata #caldo #arrivo #picchi - iconaclima : #Caldo - Temperature in aumento da Nord a Sud: oggi valori intorno ai 40 gradi in #Sicilia e #Sardegna. Le previsio… -