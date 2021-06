MotoGP, Miguel Oliveira: “Questa Top5 mi rende felice” (Di domenica 27 giugno 2021) Miguel Oliveira esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. Il portoghese di KTM completa al quinto posto l’appuntamento di Assen che dopo una stagione di assenza torna nel calendario della MotoGP Oliveira conferma i progressi della moto austriaca che è nettamente migliorata rispetto alle prime uscite stagionali. Il compagno di box del sudafricano Brad Binder ha affermato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Nel complesso Assen è stato un weekend difficile. Portare a casa il quinto posto è un buon risultato prima della pausa estiva”. Il portoghese ha continuato dicendo: ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. Il portoghese di KTM completa al quinto posto l’appuntamento di Assen che dopo una stagione di assenza torna nel calendario dellaconferma i progressi della moto austriaca che è nettamente migliorata rispetto alle prime uscite stagionali. Il compagno di box del sudafricano Brad Binder ha affermato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Nel complesso Assen è stato un weekend difficile. Portare a casa il quinto posto è un buon risultato prima della pausa estiva”. Il portoghese ha continuato dicendo: ...

Advertising

SportGuySbu : RT @gggamingbet: Today's Dutch MotoGP result: ?? 1 Fabio Quartararo ???? (Yamaha) ?? 2 Maverick Viñales ???? (Yamaha) ?? 3 Joan Mir ???? (Suzuki… - gggamingbet : Today's Dutch MotoGP result: ?? 1 Fabio Quartararo ???? (Yamaha) ?? 2 Maverick Viñales ???? (Yamaha) ?? 3 Joan Mir ????… - dianatamantini : MOTOGP - Miguel Oliveira 6° in griglia, dove può arrivare in gara? Lui si nasconde: 'Un po' più lontani rispetto ai… - corsedimoto : MOTOGP - Miguel #Oliveira 6° in griglia, dove può arrivare in gara? Lui si nasconde: 'Un po' più lontani rispetto a… - gponedotcom : Oliveira: 'La KTM ha il potenziale, ma sarà difficile battere le Yamaha': Miguel 6° in Q2: 'La pista si addice alla… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Miguel Quartararo trionfa ad Assen, doppietta Yamaha con Vinales ...(OLANDA) " Fabio Quartararo domina il GP di Olanda e allunga nella classifica piloti della MotoGP. ... invece, Bagnaia costretto a scontare la penalità di un long lap, alle spalle di Miguel Oliveira e ...

Quartararo è il Re Una doppietta Yamaha Ai piedi del podio si piazza Johann Zarco, seguito da Miguel Oliveira. Grande rimonta di Marc ... La MotoGp torna il 6 agosto con le prove libere del Gp Stiria. ADNKRONOS

MotoGP, Miguel Oliveira ‘mina vagante’ anche ad Assen? Corse di Moto MotoGP | GP Olanda, il primo giro della gara di Assen [VIDEO] MotoGP GP Olanda Assen Highlights – Vi riportiamo il primo giro dell'ultimo Gran Premio d'Olanda, nono appuntamento del mondiale 2021 di MotoGP. Nonostante la pole position conquistata nella giornata ...

Motogp, Gp d’Olanda-Assen. Strepitoso Quartararo davanti a Vinales Fabio Quartararo conquista la vittoria al Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, nona tappa del Motomondiale 2021, Sulla pista di Assen il leader della classifica iridata ingaggia un bel duello con Fran ...

...(OLANDA) " Fabio Quartararo domina il GP di Olanda e allunga nella classifica piloti della. ... invece, Bagnaia costretto a scontare la penalità di un long lap, alle spalle diOliveira e ...Ai piedi del podio si piazza Johann Zarco, seguito daOliveira. Grande rimonta di Marc ... Latorna il 6 agosto con le prove libere del Gp Stiria. ADNKRONOSMotoGP GP Olanda Assen Highlights – Vi riportiamo il primo giro dell'ultimo Gran Premio d'Olanda, nono appuntamento del mondiale 2021 di MotoGP. Nonostante la pole position conquistata nella giornata ...Fabio Quartararo conquista la vittoria al Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, nona tappa del Motomondiale 2021, Sulla pista di Assen il leader della classifica iridata ingaggia un bel duello con Fran ...