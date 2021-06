Lazio, calciomercato infuocato il punto sulle trattative (Di domenica 27 giugno 2021) La Lazio è una delle squadre più attive in questo momento sul calciomercato, vediamo un focus sulle trattative più importanti Dimitrije Kamenovic, il primo colpo ufficiale Si aspetta soltanto il primo luglio per ufficializzare l’acquisto del terzino serbo Kamenovic, in arrivo dal Cukaricki con una operazione da 3 milioni. Con la squadra serba il classe 2000 nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze e 2 gol. Il baby talento Luka Romero Molti forse non conoscono Luka Romero, infatti il ragazzo ha solo 16 anni, tuttavia si tratta del giocatore più giovane ad aver mai esordito nella Liga. Il ragazzo infatti ... Leggi su rompipallone (Di domenica 27 giugno 2021) Laè una delle squadre più attive in questo momento sul, vediamo un focuspiù importanti Dimitrije Kamenovic, il primo colpo ufficiale Si aspetta soltanto il primo luglio per ufficializzare l’acquisto del terzino serbo Kamenovic, in arrivo dal Cukaricki con una operazione da 3 milioni. Con la squadra serba il classe 2000 nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze e 2 gol. Il baby talento Luka Romero Molti forse non conoscono Luka Romero, infatti il ragazzo ha solo 16 anni, tuttavia si tratta del giocatore più giovane ad aver mai esordito nella Liga. Il ragazzo infatti ...

