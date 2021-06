Saverio Raimondo doppia Luca | “Ercole? Tra Truman Capote e Fantozzi”

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 giugno 2021) Al Figari Film festival in questi giorniha ricevuto il premio cinema e Parole, intanto presta la voce al villain di, il nuovo film di animazione Pixar. È cresciuto con le commedie di Woody Allen, la stand up comedy ce l'ha nel sangue. Tanta tv prima come autore per Serena Dandini, poi come conduttore e ideatore di CCN - Comedy Central News per Comedy Central, ma anche radio con diversi programmi satirici in onda su Rai Radio 2. Oggi l'irriverenza diarriva anche in casa Pixar, il comicoinfatti sia nella versione italiana che in quella ...