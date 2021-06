“Iacovone” pronto per la Lega Pro, via libera dalla commissione di vigilanza per l’agibilità (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo il sopralluogo avvenuto nella mattinata di giovedì 24 giugno e la lunga riunione tecnica successiva in Prefettura, la commissione tecnica provinciale di vigilanza ha firmato il verbale di agibilità dello stadio comunale “Erasmo Iacovone”. Il Taranto Calcio, pertanto, potrà disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di Lega Pro nell’impianto cittadino.In base alla documentazione prodotta dal Comune, risultano ottemperate tutte le richieste dal punto di vista degli elementi strutturali e per gli aspetti statici e sismici. La richiesta di agibilità era giunta a seguito del sopralluogo, avvenuto la settimana ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo il sopralluogo avvenuto nella mattinata di giovedì 24 giugno e la lunga riunione tecnica successiva in Prefettura, latecnica provinciale diha firmato il verbale di agibilità dello stadio comunale “Erasmo”. Il Taranto Calcio, pertanto, potrà disputare le partite casalinghe del prossimo campionato diPro nell’impianto cittadino.In base alla documentazione prodotta dal Comune, risultano ottemperate tutte le richieste dal punto di vista degli elementi strutturali e per gli aspetti statici e sismici. La richiesta di agibilità era giunta a seguito del sopralluogo, avvenuto la settimana ...

Ultime Notizie dalla rete : Iacovone pronto "Iacovone" pronto per la Lega Pro, via libera dalla commissione di vigilanza per l'agibilità Nell'attesa di regalare alla città un nuovo stadio, il nostro "Iacovone" è agibile e pronto ad accogliere i tifosi, ansiosi di seguire e sostenere la loro squadra anche in questa categoria".

