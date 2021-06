Temptation island 2021, una coppia si ritira in tempi da record: le indiscrezioni shock (Di venerdì 25 giugno 2021) La grande macchina di Temptation island 2021 è già in moto, quando ormai si fa sempre più vicina la prima puntata del rinnovato format, e intanto una delle coppie partecipanti al gioco delle tentazioni si è a quanto pare ritirata in tempi-record. O almeno questo è stando ad alcune anticipazioni tv, fornite nel web, in merito alle registrazioni in corso del format, da un noto sito gestito da beninformati. Ma cosa avrebbe spinto la coppia in questione a gettare anzitempo la spugna, maturando la scelta di lasciare il gioco di Canale 5? Ve lo spieghiamo qui di seguito, nel ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 giugno 2021) La grande macchina diè già in moto, quando ormai si fa sempre più vicina la prima puntata del rinnovato format, e intanto una delle coppie partecipanti al gioco delle tentazioni si è a quanto pareta in. O almeno questo è stando ad alcune anticipazioni tv, fornite nel web, in merito alle registrazioni in corso del format, da un noto sito gestito da beninformati. Ma cosa avrebbe spinto lain questione a gettare anzitempo la spugna, maturando la scelta di lasciare il gioco di Canale 5? Ve lo spieghiamo qui di seguito, nel ...

Advertising

crazyandsweet05 : @Emmass17 io pensa che sino all'anno scorso andavo al mare e stavo sempre appiccata di chalet/ombrellone ad uno ch… - occhio_notizie : Inizio difficile per la nuova edizione di #TemptationIsland - Whiteyeice : Ma come funziona Temptation Island? Quanto è registrato prima? - IncontriClub : Vincenza Botti di Temptation Island 2021: chi è, Instagram, età - edvyildiz : il 30 giugno inizia temptation island e al 99% non mi rinnovano il contratto. coincidenze? io non credo. le gioie a… -