Tragico incidente a Bari, morto un bambino di soli 8 anni: mamma e fratello ricoverati (Di domenica 23 maggio 2021) Tragico incidente nella serata di ieri: a perdere la vita un bambino di soli 8 anni. Lo schianto fatale è avvenuto lungo la Statale 16 a Bari. Il bambino era a bordo di un'auto con il fratellino (di cui non si conosce ancora l'età) e sua madre. incidente a Bari: morto bambino di 8 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

