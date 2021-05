Serie A, l’Inter chiude la stagione con un 5-1 all’Udinese (Di domenica 23 maggio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 23 maggio. Si decide per la Champions e Conference League. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 23 maggio. Nella prima sfida l’Inter supera 5-1 l’Udinese e festeggia lo Scudetto nel migliore dei modi. Serie A, i risultati di domenica 23 maggio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 23 maggio, sfide valide per la trentottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS) Inter-Udinese 5-1Atalanta-Milan (ore 20:45)Bologna-Juventus (ore 20:45)Napoli-Hellas Verona (ore 20:45)Sassuolo-Lazio (ore 20:45)Speiza-Roma (ore 20:45)Torino-Benevento (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, Inter-Udinese LIVE Inter-Udinese 5-0 Marcatori: 7? Young, 44? ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 23 maggio. Si decide per la Champions e Conference League. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 23 maggio. Nella prima sfidasupera 5-1 l’Udinese e festeggia lo Scudetto nel migliore dei modi.A, i risultati di domenica 23 maggio Di seguito i risultati diA di domenica 23 maggio, sfide valide per la trentottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS) Inter-Udinese 5-1Atalanta-Milan (ore 20:45)Bologna-Juventus (ore 20:45)Napoli-Hellas Verona (ore 20:45)Sassuolo-Lazio (ore 20:45)Speiza-Roma (ore 20:45)Torino-Benevento (ore 20:45) PalloneA, Inter-Udinese LIVE Inter-Udinese 5-0 Marcatori: 7? Young, 44? ...

Advertising

OptaPaolo : 91 - L’Inter (91) ha superato i 90 punti in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia,… - OptaPaolo : 88 - L'Inter ha segnato almeno 88 reti in un singolo campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia dopo… - Inter_Women : ?? | FORMAZIONI Ecco le scelte per l’ultima giornata di Serie A @TIM_vision ?? - alhamdani86 : RT @FIGCfemminile: ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? La Juventus batte l'Inter e diventa la 1^ squadra nell’era dei 3 punti a vittoria (94/95) capa… - IlCommentatore_ : RT @OptaPaolo: 91 - L’Inter (91) ha superato i 90 punti in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo i 9… -