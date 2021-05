Maneskin replicano all’accusa di aver usato droghe all’Eurovision | “Pronti a un test”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin replicano

CheDonna.it

Che, per rendere Claudio ancora più 'rock', si ispirano aie propongono: 'Che ne dici se ... 'L'inizio di una nuova carriera! Mamma quanto è rock!',i due comici, soddisfatti per la ...Ma: "Col ca... lo facciamo"I Maneskin replicano all’accusa lanciata dagli stranieri di aver usato droghe alla finalissima dell’Eurovision 2021: “Pronti a un test”. I Maneskin hanno vinto meritatamente l’ Eurovision 2021 con il ...23 mag 2021 - “It is what it is”, dicono gli americani: l’Eurovision è uno di quegli eventi che vanno presi per quello che sono. È polarizzante, che genera fanatismi e fastidio in quasi ugual misura.