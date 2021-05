Inter, Zhang: “Trofeo speciale. Ecco qual è stato il momento decisivo” (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter batte l’Udinese e può sollevare il Trofeo: ai microfoni del post partita è Intervenuto il presidente Zhang, commentando il successo L’Inter batte l’Udinese 5-1 e può finalmente sollevare il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 23 maggio 2021) L’batte l’Udinese e può sollevare il: ai microfoni del post partita èvenuto il presidente, commentando il successo L’batte l’Udinese 5-1 e può finalmente sollevare il… L'articolo èpubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang Inter, Zhang: 'Momento speciale, fin dal primo allenamento ho pensato che potevamo vincere lo scudetto' Commenta per primo Il presidente dell' Inter , Steven Zhang , è intervenuto a Dazn durante i festeggiamenti per il 19esimo scudetto a San Siro, dopo la vittoria sull'Udinese: 'E' un momento speciale, una sensazione speciale. Non solo per ...

Inter, Zhang: "Scudetto? Ho capito che avremmo vinto dal primo allenamento" Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato dopo la premiazione Scudetto: ecco le sue dichiarazioni sulla vittoria del trofeo Steven Zhang ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue parole sullo Scudetto. SCUDETTO - ...

Zhang, l’Inter, le voci e una promessa mantenuta La Gazzetta dello Sport Zhang: «Scudetto risultato del lavoro di 5 anni! Porta speranza» Intervista di Steven Zhang a Inter TV nel post partita di Inter-Udinese, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021.

Scudetto Inter, Zhang: “Dal primo allenamento ho capito che avremmo vinto” Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...

