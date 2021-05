Formula 1 2021 | classifica piloti e costruttori

(Di domenica 23 maggio 2021) La stagione di1 prende il via. La Red Bull sfida la Mercedes per il titolo: laaggiornata del mondiale Si spegne il semaforo e partono i motori, una nuova stagione di1 ed unapronta ad aggiornarsi. Un motomondiale che si presenta molto più equilibrato, con la Red Bull pronta ad insidiare il trono della Mercedes. Hamilton punta all’ottavo titolo, per entrare nella storia di questo sporto. La Ferrari recupera qualche cavallo ed è decisa a diventare la terza forza in pista, ma la lotta sarà dura, con la McLaren con motore Mercedes e voglia di raccattare qualche podio. GRAN PREMI BAHRAIN (CRONACA DELLA GARA) IMOLA (CRONACA DELLA GARA) PORTOGALLO (CRONACA DELLA GARA) SPAGNA (CRONACA DELLA GARA) MONACO (CRONACA DELLA GARA) DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 28 marzo Gp ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO? ?? 3 “prime volte” sul podio di Monte Carlo I risultati ? - SkySportF1 : ?? Ferrari, Leclerc in pole nel GP Montecarlo: 'Soddisfatto, ma i punti si fanno domenica' #MonacoGP ???? #SkyMotori… - dinoadduci : Monaco, Verstappen trionfa ed è il nuovo leader! La Ferrari si consola con Sainz 2° - dinoadduci : Leclerc, dalla gioia all'incubo: 'C'è tanta tristezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Formula 2021

Palinsesti estateRai: Veronica Maya torna nel pomeriggio della seconda rete con L'Italia che fa? Mancano poche ... non sappiamo se con lo stesso titolo o con unacompletamente nuova. ...Max Verstappen coglie in pieno l opportunità offertagli dal ritiro preventivo di Charles Leclerc e vince il Gp di Monaco - Montecarlo , quinta prova del Mondiale. La Ferrari si consola parzialmente col 2° posto di Carlos Sainz , velocissimo ma agevolato dallo sfortunato ritiro di Valtteri Bottas. Chiude il podio Lando Norris, bravo ad ottenere il massimo ...L'olandese non ha nascosto la sua soddisfazione per aver colto il primo podio ed il primo successo della carriera a Monaco, in una gara dove a suo dire il pit-stop anticipato degli avversari lo ha aiu ...Charles Leclerc non ha preso il via del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Cerchiamo di capire la causa di un simile disastro sportivo.