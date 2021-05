Calcio | Conte | ' scudetto con l' Inter tra le imprese | lo dedico a me stesso' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "Dove colloco questo successo? Tra lefatte. Non era semplice, venendo all'mi sono messo in grande discussione perché arrivavo in una squadra che non vinceva da tanto. Abbiamo lavorato e dopo un anno di lavoro abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Non è stato semplice e non è semplice, l'è una squadra che quando ci lavori capisci tante cose. Vincere loqui mi dà grande soddisfazione e mi fa capire che la serietà, il lavoro e il sacrificio sono l'unica arma che io e i calciatori possiamo avere. Siamo stati bravi tutti: io, i calciatori e il club". Lo ha detto il tecnico dell', Antonio, dopo il lungo silenzio, nel giorno delloTV rispondendo alle domande dei tifosi su ...