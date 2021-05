Covid Italia, Draghi: “Via la mascherina? Tra un paio di mesi” (Di sabato 22 maggio 2021) “Via la mascherina? Ancora no, un paio di mesi…”. Con una battuta, che suona tuttavia come un auspicio, il premier Mario Draghi ha terminato la conferenza stampa del Global Health Summit al fianco della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Qualcuno, tra i fotografi, ha chiesto al presidente del Consiglio di togliere la mascherina: Draghi l’ha sfilata per prestarsi agli scatti, ma ha risposto sul lungo periodo, pensando a quando potremo fare a meno del dispositivo di protezione. Con l’estate alle porte, il premier ha assicurato che “l’Italia è pronta ad accogliere turisti”. “Ci sarà un Green pass a livello europeo. Ma l’Italia ne avrà uno nazionale, in attesa di quello Ue”, ha evidenziato Draghi. “La cosa che ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) “Via la? Ancora no, undi…”. Con una battuta, che suona tuttavia come un auspicio, il premier Marioha terminato la conferenza stampa del Global Health Summit al fianco della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Qualcuno, tra i fotografi, ha chiesto al presidente del Consiglio di togliere lal’ha sfilata per prestarsi agli scatti, ma ha risposto sul lungo periodo, pensando a quando potremo fare a meno del dispositivo di protezione. Con l’estate alle porte, il premier ha assicurato che “l’è pronta ad accogliere turisti”. “Ci sarà un Green pass a livello europeo. Ma l’ne avrà uno nazionale, in attesa di quello Ue”, ha evidenziato. “La cosa che ci ...

