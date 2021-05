Sequestrata discarica abusiva in area industriale | 2 denunce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrata discarica

Un'area di 2 mila metri quadri, utilizzata comeabusiva per il deposito e lo stoccaggio di rifiuti speciali da parte di un'azienda dell'area industriale di Lamezia Terme, è statadai finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme in ...Due persone sono state denunciate ed è stataun'area di 2mila mq, nel Lametino, a causa di una vera e proprianon autorizzata che avrebbe potuto provocare notevoli danni ambientali. Nell'ambito delle attività di indagine in ...Un'area di 2 mila metri quadri, utilizzata come discarica abusiva per il deposito e lo stoccaggio di rifiuti speciali da parte di un'azienda dell'area industriale di Lamezia Terme, è stata sequestrata ...Denunciati l'amministratore e il responsabile tecnico di una nota azienda specializzata in recupero e smaltimento di pneumatici fuori uso ...