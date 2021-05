Giorgio Panariello torna in tour con Story (Di venerdì 21 maggio 2021) Giorgio Panariello torna sui palchi con il suo tour Story. Il live sul palco partirà da luglio 2021 e vedrà in scena l’attore e personaggio televisivo Panariello come non lo avete mai visto. Giorgio Panariello torna a recitare a teatro con Story? Giorno Panariello, personaggio televisivo, attore, comico, cabarettista, regista, imitatore, romanziere e chi più ne ha più ne metta è pronto a salire di nuovo su un palco dopo il periodo difficile vissuto dai lavoratori dello spettacolo. Panariello ha pubblicato nel 2020 il suo romando Io sono mio fratello ed è in attesa di tornare a recitare in tutta Italia nel 2022 con il suo nuovo spettacolo teatrale La Favola Mia. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021)sui palchi con il suo. Il live sul palco partirà da luglio 2021 e vedrà in scena l’attore e personaggio televisivocome non lo avete mai visto.a recitare a teatro con? Giorno, personaggio televisivo, attore, comico, cabarettista, regista, imitatore, romanziere e chi più ne ha più ne metta è pronto a salire di nuovo su un palco dopo il periodo difficile vissuto dai lavoratori dello spettacolo.ha pubblicato nel 2020 il suo romando Io sono mio fratello ed è in attesa dire a recitare in tutta Italia nel 2022 con il suo nuovo spettacolo teatrale La Favola Mia. ...

Villa Bertelli pronta all'estate: nove concerti a luglio e agosto Jethro Tull, Christian De Sica, Gianna Nannini, Fabrizio Moro, Negrita, De Gregori, Giorgio Panariello, Andrea Pucci e Gigi D'Alessio. Altri nomi potrebbero aggiungersi in corsa. Una ripartenza nel ...

Da luglio il tour estivo di Giorgio Panariello: 5 date in Toscana Firenze, 21 maggio 2021 - Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo "Io sono mio fratello" e in attesa di salire sui palchi di tutta Italia nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale "La Favola Mia", Gi ...

