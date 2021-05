Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Gaza, Di Maio “Sostenere gli sforzi per una pace durevole” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gaza, Di Maio “Sostenere gli sforzi per una pace durevole” - - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gaza: Di Maio, ora il cessate il fuoco va consolidato: (ANSA) - ROMA, 21 MAG - 'L'Italia accoglie… - iconanews : Gaza: Di Maio, ora il cessate il fuoco va consolidato -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Maio

Agenzia ANSA

'L'Italia accoglie il cessate il fuoco in Israele e. Le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo. Ritorno a dialogo e negoziati di pace è unica ...Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di..."I fallimenti di Netanyahu - ha aggiunto - si estendono dal Monte Meron a, dal Monte del ... E' il tweet del ministro degli Esteri Luigi DiL'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.ROME, MAY 21 - Foreign Minister Luigi Di Maio said Friday "Italy welcomes the cease-fire in Israel and Gaza. The sides must now commit to consolidating it. A return to dialogue and peace talks are the ...