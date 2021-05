Eurovision Song Contest 2021, i pronostici dei bookmakers (Di venerdì 21 maggio 2021) Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2021? Certo, per orgoglio nazionale e per senso di “giustizia” (si fa per dire) per quella vittoria mancata di un punto da Mahmood nel 2019, è ovvio che il pubblico italiano tifi per il proprio campione, in questo caso la band dei Måneskin. A proposito, la band italiana è tra i finalisti per diritto: a differenza di altri Paesi, che hanno superato le selezioni avvenute con la prima e seconda semifinale, l’Italia, insieme a Francia, Germania, Regno Unito, Spagna è nel gruppo dei Big5. Questi, in quanto sostenitori dell’EBU (European Broadcasting Union), accedono direttamente alla finale dell’ESC, insieme all’Olanda, che è il Paese ospitante dell’edizione 2021. Per stabilire la vittoria della finalissima dell’Eurovision Song ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Chi vincerà l’? Certo, per orgoglio nazionale e per senso di “giustizia” (si fa per dire) per quella vittoria mancata di un punto da Mahmood nel 2019, è ovvio che il pubblico italiano tifi per il proprio campione, in questo caso la band dei Måneskin. A proposito, la band italiana è tra i finalisti per diritto: a differenza di altri Paesi, che hanno superato le selezioni avvenute con la prima e seconda semifinale, l’Italia, insieme a Francia, Germania, Regno Unito, Spagna è nel gruppo dei Big5. Questi, in quanto sostenitori dell’EBU (European Broadcasting Union), accedono direttamente alla finale dell’ESC, insieme all’Olanda, che è il Paese ospitante dell’edizione. Per stabilire la vittoria della finalissima dell’...

