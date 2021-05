Destiny 2 | le date della beta crossplay ufficiale annunciate da Bungie – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 21 maggio 2021) Accantonato l’incidente di qualche tempo fa,è finalmente pronta per ladi2: ecco quando si svolgerà.2 sarà protagonista di unaha annunciato ledell’evento, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio, naturalmente su tutte le piattaforme. Dopo l’errore di attivazione deldi qualche giorno fa,2 si prepara dunque a introdurre in maniera effettiva l’importante feature, promessa ormai da tempo ma evidentemente ancora bisognosa di test e sperimentazioni. La forma scelta dagli sviluppatori per lasarà una playlist di Assalti dell’Avanguardia, a … ...

Advertising

GamingToday4 : Destiny 2, le date della beta crossplay ufficiale annunciate da Bungie -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny date

Multiplayer.it

Abbiamo anche annunciato ledel tour e a partire da dicembre suoneremo nei più importanti ... Malta " Je Me Casse by10. Lituania - Discoteque by THE ROOP La top 10 delle canzoni ...Abbiamo anche annunciato ledel tour e a partire da dicembre suoneremo nei più importanti ... Malta - Je Me Casse by10. Lituania - Discoteque by THE ROOP La top 10 delle canzoni Eurovision ...Bungie ha annunciato che la prima beta cross-play (ufficiale) arriverà su Destiny 2 mercoledì 25 maggio. L'evento durerà fino a venerdì 27 maggio e sarà disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2.Il team di Bungie conferma alcuni problemi con la nuova edizione dello Stendardo di Ferro e il drop rate delle armi speciali.