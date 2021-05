Cerveteri – Interventi sul verde 24-28 maggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione delpubblico (https://bit.ly/3hGE1xr). Gli, programmati dal 24 al 28, riguarderanno in particolare, Cerenova e Campo di Mare. In agenda per gli addetti al servizio deldi Multiservizi proseguiranno glistraordinari avviati già da qualche settimana come il taglio erba cigli e marciapiedi a Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi dove sarà effettuata anche la potatura degli oleandri. Sempre sul lungomare previsto il taglio erba nell’area del Jova Beach. Nella scuola G. Cena aprevisto il taglio erba nell’area archeologica. Particolare attenzione in questa settimana sarà dedicata alla stazione ...

