Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 09 | 15

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 09:05 – FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA. SULL’AUTOSTRADA A24,-TERAMO, TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO LA CAPITALE. SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CIRCONE CONGESTIONATA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA. TRAFFICO INTENSO POI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA. PER CHI PERCORRE LA CASSIA, TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA TRAFFICO ANCORA BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ...