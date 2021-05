Uomini e Donne: Massimiliano e Vanessa pronti per Temptation Island? l’indiscrezione (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e Donne: Massimiliano e Vanessa sono appena usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. Nelle ultime ore è uscita la notizia di una loro possibile partecipazione a Temptation Island. Vediamo insieme cosa ha risposto la neo coppia. Uomini e Donne: Massimiliano e Vanessa parteciperanno a Temptation Island?Come ben sappiamo tra qualche settimana verrà trasmessa la nuova edizione di Temptation Island. Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i possibili partecipanti che decideranno di mettersi in gioco. Da quanto sappiamo la trasmissione dovrebbe iniziare a fine giugno per terminare il 5 di agosto. Come sempre ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021)sono appena usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. Nelle ultime ore è uscita la notizia di una loro possibile partecipazione a. Vediamo insieme cosa ha risposto la neo coppia.parteciperanno a?Come ben sappiamo tra qualche settimana verrà trasmessa la nuova edizione di. Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i possibili partecipanti che decideranno di mettersi in gioco. Da quanto sappiamo la trasmissione dovrebbe iniziare a fine giugno per terminare il 5 di agosto. Come sempre ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - 4maipiu4 : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - ivocamic : RT @RadioSavana: Clandestini africani si sollazzano su lussuosa nave quarantena pagata dagli italiani. Sono tutti uomini, non vediamo anzia… -