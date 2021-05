Uomini e Donne, Carolina fa una scenata alla scelta di Giacomo (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti si aspettavano che fosse la scelta di Giacomo Czerny, e probabilmente se lo aspettava anche lei, ma alla fine Carolina Ronca è rimasta delusa: il tronista bergamasco, che corteggiava fin dal suo primo giorno sul trono, a sorpresa le ha preferito la rivale Martina Grado, che nel loro percorso è sempre stata un passo indietro e che all’inizio neanche lo attraeva molto fisicamente come invece la bionda e sexy Carolina. La scelta di Giacomo Czerny non è Carolina Ronca Giacomo Czerny, infatti, non ha mai fatto mistero di aver avuto quasi un colpo di fulmine per Carolina Ronca e di aver persino avuto intenzione, per lo meno in un momento specifico a metà del suo percorso, di eliminare Martina Grado. E invece poi le ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti si aspettavano che fosse ladiCzerny, e probabilmente se lo aspettava anche lei, mafineRonca è rimasta delusa: il tronista bergamasco, che corteggiava fin dal suo primo giorno sul trono, a sorpresa le ha preferito la rivale Martina Grado, che nel loro percorso è sempre stata un passo indietro e che all’inizio neanche lo attraeva molto fisicamente come invece la bionda e sexy. LadiCzerny non èRoncaCzerny, infatti, non ha mai fatto mistero di aver avuto quasi un colpo di fulmine perRonca e di aver persino avuto intenzione, per lo meno in un momento specifico a metà del suo percorso, di eliminare Martina Grado. E invece poi le ...

