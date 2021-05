"The Father", un crepuscolo dolente chiamato Alzheimer (Di giovedì 20 maggio 2021) Un film elegiaco che mostra il decadimento neurologico dal punto di vista del malato, regalando allo spettatore un’esperienza provante, necessaria e preziosa. Oscar meritatissimo a Hopkins Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Un film elegiaco che mostra il decadimento neurologico dal punto di vista del malato, regalando allo spettatore un’esperienza provante, necessaria e preziosa. Oscar meritatissimo a Hopkins

Advertising

sfiorata82 : RT @ciakmag: Arriva in sala The Father – Nulla è come sembra, il sorprendente film per cui #AnthonyHopkins ha vinto il suo #Oscar https://… - LulxForeignn : RT @gr33nbottle: House of Nina Oricci Pop Tart Ball w/ Taraji P. Henson | Legendary HBO Max Season 2 FULL VID w/ Judges: - kabru83 : RT @michelegiorgio2: AVVISO: Le immagini di questo filmato diffuso dal quotidiano britannico The Independent mostrano un palestinese che ce… - ChiaZe93 : Ho voglia di tornare in sala al cinema da sola, ma non so cosa recuperare dei film che ci sono adesso. Se vedermi E… - vatenacttencass : RT @ciakmag: Arriva in sala The Father – Nulla è come sembra, il sorprendente film per cui #AnthonyHopkins ha vinto il suo #Oscar https://… -