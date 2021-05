Renata Polverini, il dietrofront dopo l’oblio: torna in FI. Decisiva la telefonata con Silvio Berlusconi (Di giovedì 20 maggio 2021) A volte ritornano. E così, dopo lo strappo del 21 gennaio scorso, Renata Polverini torna in FI. dopo aver scontato relegata nell’angolo del silenzio la pena per quello strappo inferto ai colleghi azzurri nelle serate infuocate della crisi del governo Conte. Archiviata la rottura con il partito per il sì alla fiducia al governo Conte e risposta in soffitta la divisa da Ciampolillo che per un po’ le è stata cucita addosso su misura, Renata Polverini fa dietrofront. E rientra in Forza Italia. Con buona pace di tutti quelli che la danno perennemente in viaggio. Prima satellite nell’orbita dell’avvocato del popolo ante mandato M5S. Ora verso i renziani, ora verso il Pd. Insomma, sempre pronta alla svolta nella direzione opposta a quella in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) A volte rino. E così,lo strappo del 21 gennaio scorso,in FI.aver scontato relegata nell’angolo del silenzio la pena per quello strappo inferto ai colleghi azzurri nelle serate infuocate della crisi del governo Conte. Archiviata la rottura con il partito per il sì alla fiducia al governo Conte e risposta in soffitta la divisa da Ciampolillo che per un po’ le è stata cucita addosso su misura,fa. E rientra in Forza Italia. Con buona pace di tutti quelli che la danno perennemente in viaggio. Prima satellite nell’orbita dell’avvocato del popolo ante mandato M5S. Ora verso i renziani, ora verso il Pd. Insomma, sempre pronta alla svolta nella direzione opposta a quella in ...

Advertising

HuffPostItalia : Renata Polverini rientra in Forza Italia: 'Ho sentito Berlusconi, torno a casa' - GiuseppeCarenz1 : RT @marco_valente_: +++ Renata #Polverini torna in @forza_italia +++ Brava @renatapolverini. E doppiamente coraggiosa!! - SpencerSimok : Chi sarebbe sta Renata Polverini di Forza Italia? #ForzaItalia - marioricciard18 : RT @il_cappellini: Finito da tempo il periodo nero, passato di moda il periodo giallorosso, torna il periodo azzurro: il capogruppo alla Ca… - Ultron65 : RT @Libero_official: La #Polverini torna in #ForzaItalia dopo aver lasciato il partito a gennaio per aiutare #Conte. Gli azzurri: 'Riabbrac… -