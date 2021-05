“Prelevato il suo Dna”. Scomparsa Denise Pipitone, la svolta su Denisa: la notizia arrivata poco fa (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo colpo di scena e possibile svolta nel caso della Scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita nel nulla nel 2004 da Mazara Del Vallo, in Sicilia. La mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla nemmeno per un minuto e, dopo l’episodio riconducibile ad una trasmissione russa e ad Olesya Rostova, che si pensava potesse essere la bimba, il caso ha ottenuto nuovamente grande attenzione. Sono ormai settimane che non si fa altro che dare spazio a questa vicenda su giornali e televisioni. Una donna ha fatto un po’ di tempo fa una segnalazione dalla Calabria, infatti ha individuato in una ragazza originaria di Scalea somiglianze evidenti con Denise. La giovane in questione, la cui età coincide con gli anni che ha oggi la Pipitone, ha però smentito di essere lei. La madre di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo colpo di scena e possibilenel caso delladi, la bambina sparita nel nulla nel 2004 da Mazara Del Vallo, in Sicilia. La mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla nemmeno per un minuto e, dopo l’episodio riconducibile ad una trasmissione russa e ad Olesya Rostova, che si pensava potesse essere la bimba, il caso ha ottenuto nuovamente grande attenzione. Sono ormai settimane che non si fa altro che dare spazio a questa vicenda su giornali e televisioni. Una donna ha fatto un po’ di tempo fa una segnalazione dalla Calabria, infatti ha individuato in una ragazza originaria di Scalea somiglianze evidenti con. La giovane in questione, la cui età coincide con gli anni che ha oggi la, ha però smentito di essere lei. La madre di ...

Advertising

g_effe : @Gingio5 Quindi non ha prelevato clandestini in seguito appuntamento con scafisti che fanno per mestiere la tratta… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: @enzomicotti @lollisanta No tranquillo càpita... Una volta ho prelevato alla filiale della Camera e hanno addebitato il… - BragliaA : RT @borghi_claudio: @enzomicotti @lollisanta No tranquillo càpita... Una volta ho prelevato alla filiale della Camera e hanno addebitato il… - ST09972061 : RT @borghi_claudio: @enzomicotti @lollisanta No tranquillo càpita... Una volta ho prelevato alla filiale della Camera e hanno addebitato il… - grazia_manu : RT @borghi_claudio: @enzomicotti @lollisanta No tranquillo càpita... Una volta ho prelevato alla filiale della Camera e hanno addebitato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Prelevato suo Scomparsi - Lucia Ciocoiu, volatilizzata nel cuore della notte a pochi giorni da Capodanno ... venne prelevato del materiale biologico sugli indumenti della donna, sottoposto ad analisi. Posto ...sottolineato come il giudice aveva già ordinato che alcune persone venissero risentite perché a suo ...

Caso Denise Pipitone: prelevato il Dna alla ragazza trovata in Calabria ... prelevato il Dna alla ragazza trovata in Calabria Dopo circa diciassette anni, il caso Denise ... ma nel corso della seconda parte dedicata allo spettacolo, Barbara D'Urso ha dato la parola al suo ...

Denise Pipitone, svolta su Denisa: "Prelevato il suo Dna" Caffeina Magazine Denise Pipitone: prelevato Dna di Denisa, la ragazza di Scalea E' stato prelevato il Dna di Denisa ... dove si era detta disposta a fare il test del Dna ma più che mai sicura delle sue origini. Denisa, che abita in Calabria, ha spiegato di essere nata ...

Denise Pipitone, prelevato il Dna della ragazza di Scalea: la notizia in diretta da Barbara D’Urso Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 20 maggio, ha annunciato che è stato prelevato il DNA di Denisa, la ventenne di Scalea indicata da alcuni come la figlia di Pie ...

... vennedel materiale biologico sugli indumenti della donna, sottoposto ad analisi. Posto ...sottolineato come il giudice aveva già ordinato che alcune persone venissero risentite perché a......il Dna alla ragazza trovata in Calabria Dopo circa diciassette anni, il caso Denise ... ma nel corso della seconda parte dedicata allo spettacolo, Barbara D'Urso ha dato la parola al...E' stato prelevato il Dna di Denisa ... dove si era detta disposta a fare il test del Dna ma più che mai sicura delle sue origini. Denisa, che abita in Calabria, ha spiegato di essere nata ...Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 20 maggio, ha annunciato che è stato prelevato il DNA di Denisa, la ventenne di Scalea indicata da alcuni come la figlia di Pie ...