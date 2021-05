Manuela Ferrera rivela uno scoop su Matteo Diamante e Awed | “Nessuno lo sa”

(Di venerdì 21 maggio 2021)su L’Isola dei Famosi è durata quanto un gatto in tangenziale, ma almeno ha scatenato il panico per 1 settimana. L’influencer è tornata in Italia e in una nuova intervista rilasciata a Casa Chi ha raccontato duesu. Pare infatti che l’ex pupo c’abbia provato con lei, che però gli avrebbe rifilato un palo, preferendo una sorta di frequentazione virtuale con il magrissimo youtuber. “Ho fatto più io in pochi giorni, che tanti in 1 mese e mezzo. Appena sono arrivata i maschietti mi guardavano, ma erano tutti mosci per la fame. Le donne mi hanno attaccata, soprattutto quelle del mio gruppo, la Tittocchia e la Cannavò. Loro erano le due ancelle di. Su lui ho unoche ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, Manuela Ferrera fa una rivelazione su Matteo Diamante! #tzvip #prelemi - zazoomblog : Isola 15 Manuela Ferrera fa una rivelazione su Matteo Diamante! - #Isola #Manuela #Ferrera #rivelazione - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Protesi sì o no? Il giallo sul lato B di Manuela Ferrera continua... #Pomeriggio5 - zazoomblog : Pomeriggio 5 Manuela Ferrera e la confessione dolorosa: “Sono vittima di..” - #Pomeriggio #Manuela #Ferrera - Michela40464796 : RT @pomeriggio5: Protesi sì o no? Il giallo sul lato B di Manuela Ferrera continua... #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera

SoloDonna

ospite di Casa Chi ha svelato alcuni retroscena sull' Isola dei Famosi confidando una croccantissima indiscrezione con protagonista Matteo Diamante che ci avrebbe provato con ...Isola dei Famosi,su Awed: 'Per me ha sbagliato di grosso'una ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è raccontata in un'intervista concessa nel programma #FreeIsola sulla pagina ...Giacomo Urtis, su Instagram la novità inaspettata, l'ex gieffino fa un annuncio a tutti i suoi fan: sta per cambiare lavoro?Isola dei Famosi, Manuela Ferrera su Awed: "Per me ha sbagliato di grosso" Manuela Ferrera una ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è raccontata in ...