F1 Gp Montecarlo 2021: libere 1 a Perez davanti a Sainz. Libere 2 live dalle 15 (Di giovedì 20 maggio 2021) E' la gara di maggior fascino della Formula 1. Il Mondiale 2021 torna sulle stradine di Montecarlo dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia di Coronavirus . Con le prime due sessioni di prove ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) E' la gara di maggior fascino della Formula 1. Il Mondialetorna sulle stradine didopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia di Coronavirus . Con le prime due sessioni di prove ...

Advertising

SkySportF1 : ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Sainz divide le due Red Bull in vetta (?? #FP1) ??????? Mercedes insegue, sorpresa Gasly Il resoconto ?… - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Monaco 2021, FP1: Perez ok su Sainz e Verstappen. Leclerc subito KO ? di Redazione - ArmandaGelsomin : RT @SkySportF1: ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ? - ArmandaGelsomin : RT @SkySportF1: ?? Sainz divide le due Red Bull in vetta (?? #FP1) ??????? Mercedes insegue, sorpresa Gasly Il resoconto ? -