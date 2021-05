Crollo in borsa del Bitcoin. Non solo per la scelta cinese (Di giovedì 20 maggio 2021) Una notizia dopo l’altra, con la seconda forse destinata a pesare più della prima. Si inizia con quel che è avvenuto l’altra notte: il Crollo del valore della cryptomoneta più nota, il Bitcoin. Il suo valore, per tutta la giornata, l’ha portato a sfiorare il cambio a 30 mila dollari (anche se mentre scriviamo le quotazioni sono in leggera ripresa). solo due mesi fa, per capire, per un Bitcoin si dovevano versare 64 mila e 829 dollari. La seconda notizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Una notizia dopo l’altra, con la seconda forse destinata a pesare più della prima. Si inizia con quel che è avvenuto l’altra notte: ildel valore della cryptomoneta più nota, il. Il suo valore, per tutta la giornata, l’ha portato a sfiorare il cambio a 30 mila dollari (anche se mentre scriviamo le quotazioni sono in leggera ripresa).due mesi fa, per capire, per unsi dovevano versare 64 mila e 829 dollari. La seconda notizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilmanifesto : Crollo in borsa del Bitcoin. Non solo per la scelta cinese | il manifesto - sergimagugliani : RT @lauranaka: E ovviamente le cripto stocks sono KO. #MicroStrategy -7% #Tesla -3% #Coinbase -6,7%. Futures Nasdaq -1,5% - lauranaka : E ovviamente le cripto stocks sono KO. #MicroStrategy -7% #Tesla -3% #Coinbase -6,7%. Futures Nasdaq -1,5%… - AieieBrazov3 : @Albysan4 @borghi_claudio @Frances07529588 @GuidoCrosetto non ho capito mi stai confermando che i 900 miliardi pers… - Buuuubuuulaa : @a_velha_senhora @ziorave95 @AngeloCabr @emaele81 @massimozampini Il fallimento è vicino per voi che con tutti quei… -