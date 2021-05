ATP Lione | Jannik Sinner non sarà visibile in tv contro Rinderknech Poi il dietrofront La spiegazione

(Di giovedì 20 maggio 2021) AGGIORNAMENTO 18.00: All’ultimo minuto gli organizzatori hanno deciso di produrre l’in. Verrà trasmesso regolarmente in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming su supertennis.tv.affronterà Arthuragli ottavi di finale del torneo ATP 250 di. L’altoatesino ha sconfitto il forte russo Aslan Karatsev all’esordio sulla terra rossa francese e si è così guadagnato la sfidail padrone di casa, avversario decisamente alla portata del nostro portacolori. Il nostro tennista scenderà in campo nel tardo pomeriggio odierno, come ultimo match di giornata, ma purtroppo l’innonin diretta tv e/o streaming. La notizia è rilevante perché stiamo parlando di una competizione di un ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Lione

Arthur Rinderknech , parigino di 25 anni, è il prossimo avversario di Jannik Sinner nel torneodi, un giocatore da non sottovalutare che possiede colpi velenosi in grado di mettere in ...Jannik Sinner oggi sfida Arthur Rinderknech al secondo turno dell '250 di. L'azzurro proviene da un'emozionante rimonta contro il russo Aslan Karatsev, vera e propria mina vagante della stagione. Ora c'è un avversario sulla carta più abbordabile, ma non ...Jannik Sinner affronterà Arthur Rinderknech agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Lione. L'altoatesino ha sconfitto il forte russo Aslan Karatsev all'esordio sulla terra rossa francese e si è co ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero due del torneo, ha appena liquidato l'americano Tommy Paul con il punteggio ...