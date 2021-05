Su queste piramidi egizie non è stata proiettata la bandiera palestinese

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 15 maggio 2021 su Facebook èpubblicata una foto che mostra dellesu cui sono proiettati i colori della. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ledi Ghiza si illuminano con i colori delladella Palestina come segno di solidarietà e sostegno alla causa». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha riacceso la guerra storica tra i due schieramenti. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Contattato dai colleghi di Afp, Ashraf Mohi – direttore del sito archeologico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : queste piramidi

facta.news

...è conosciuta per la Riserva regionale delledi terra, particolari formazioni naturali a forma di cono sovrastati da un grosso masso di pietra, che vale veramente la pena di visitare....Sulla serie Oppo Reno4 le strutture di cristallo sono state progettate comeesagonali e, poiché i bordi spigolosi delle strutture possono riflettere la luce,figure tridimensionali ...Un magnifico percorso che costeggia il lago e si inoltra in Valle Camonica, creato dal generale romano Licinio Valeriano ...Prima negazionista poi, dopo aver passato tre mesi in ospedale per il Covid, ringrazia con una lettera – divenuta pubblica – i medici che lo hanno salvato. La storia arriva da Frosinone, precisamente ...