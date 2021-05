Sinner-Rinderknech in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Jannik Sinner affronterà Arthur Rinderknech al secondo turno dell‘Atp 250 di Lione. Il tennista italiano ha sconfitto Aslan Karatsev all’esordio, recuperando un set di svantaggio e ribaltando il pronostico dopo l’eloquente 6-0 del parziale primordiale, dimostrando forza mentale e talento. Sfida dalla difficoltà media per Sinner, il quale però dovrà amministrare nel migliore dei modi la foga agonistica del giocatore di casa. La sfida andrà in scena giovedì 20 maggio, come quinto incontro sul Centrale dalle ore 11.00 (dopo Thiem-Norrie). La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente e la piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Jannikaffronterà Arthural secondo turno dell‘Atp 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto Aslan Karatsev all’esordio, recuperando un set di svantaggio e ribaltando il pronostico dopo l’eloquente 6-0 del parziale primordiale, dimostrando forza mentale e talento. Sfida dalla difficoltà media per, il quale però dovrà amministrare nel migliore dei modi la foga agonistica del giocatore di casa. La sfida andrà in scena giovedì 20 maggio, come quinto incontro sul Centrale dalle ore 11.00 (dopo Thiem-Norrie). Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente e la piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in ...

