Sangiovanni e Giulia insieme dopo Amici | “Mi aspetta a casa” ma lei è a UeD!

Advertising

AmiciUfficiale : Giulia è in Finalissima con Sangiovanni!!! #Amici20 - AmiciUfficiale : Giulia, Sangiovanni e la Finalissima ?? #Amici20 - AmiciUfficiale : Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni sono i FINALISTI di #Amici20! Chi sarà il vincitore? Lo scoprirem… - monstermangoloc : Sangio che va a riprendersi Giulia negli studi di Uomini & Donne perché “oh giuliæ dëvi stare con me e poï mi hæi d… - infoitcultura : “Amici”, la vincitrice Giulia rompe il silenzio: la dedica ai fan e a Sangiovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni Giulia

Travolto dall'affetto dei fan,ha risposto ad una domanda di una una ragazza che le ha chiesto dove fosseStabile. " Mi aspetta a casa ", ha risposto Damian Giovanni Pietro , ...In finalissima sono arrivatiStabile e. Sebbene tutti puntassero la vittoria sul cantante, la ballerina ha trionfato ed è stata la prima volta che una ragazza della categoria ...Amici 20, Raffaele Renda torna a parlare del rapporto con Martina Miliddi e del triangolo con Aka7Even Quest'anno nella scuola di Amici ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...