Migranti: caso Sea watch, gip Agrigento archivia inchiesta su Carola Rackete (Di mercoledì 19 maggio 2021) Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - La gip di Agrigento Alessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiesta della Procura di archiviare l'inchiesta su Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, che due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip, la stessa che aveva scarcerato Rackete che era finita agli arresti, ha accolto la richiesta archiviando l'indagine. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - La gip diAlessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiesta della Procura dire l'su, la comandante della nave Sea, che due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip, la stessa che aveva scarceratoche era finita agli arresti, ha accolto la richiestando l'indagine.

Advertising

HuffPostItalia : In una mattina 8mila migranti in Spagna, ma l'Ue resta timida - LegaSalvini : ++ @STORACE, PROCESSO #GREGORETTI: ORA DOVREBBERO PAGARE LE SPESE QUEI 152 SENATORI CHE VOLEVANO SPEDIRE #SALVINI I… - LegaSalvini : PER QUESTO INUTILE PROCESSO A MATTEO #SALVINI PAGHINO DI TASCA LORO 152 SENATORI - icemastromatteo : RT @alessandrazinit: #migranti #Lampedusa Caso chiuso per Carola Rackete. I pm chiedono l'archiviazione, il gip accoglie I pm di Agrigento;… - Stefano_Idini : RT @alessandrazinit: #migranti #Lampedusa Caso chiuso per Carola Rackete. I pm chiedono l'archiviazione, il gip accoglie I pm di Agrigento;… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti caso Ceuta, la Spagna respinge metà dei migranti. Perchè l'Italia non fa altrettanto? ... citando anche il caso specifico di due cittadini respinti mentre tentavano di scalare i reticolati ...ad appositi voli settimanali nel 2019 sono stati riportati indietro poco più di 7.000 migranti ma ...

Naufragi nel Mediterraneo, quell'immagine che ha commosso il mondo Stavolta è accaduto a Ceuta, l'enclave spagnola in Maroccodove migliaia di migranti stanno da ... Stavolta l'epilogo raccontato dall'immagine non è stato tragico, ma per puro caso: un militare della ...

In una mattina 8mila migranti in Spagna, ma l'Ue resta timida L'HuffPost Naufragi nel Mediterraneo, quell'immagine che ha commosso il mondo Un neonato strappato alla morte per annegamento da un uomo della costiera spagnola al largo di Gibilterra. Fino a quando potremo continueremo ad accettare drammi come questo nell'impotenza colpevole d ...

Migranti: caso Sea watch, gip Agrigento archivia inchiesta su Carola Rackete Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – La gip di Agrigento Alessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiesta della Procura di archiviare l’inchiesta su Carola Rackete, la comandante della nave Sea w ...

... citando anche ilspecifico di due cittadini respinti mentre tentavano di scalare i reticolati ...ad appositi voli settimanali nel 2019 sono stati riportati indietro poco più di 7.000ma ...Stavolta è accaduto a Ceuta, l'enclave spagnola in Maroccodove migliaia distanno da ... Stavolta l'epilogo raccontato dall'immagine non è stato tragico, ma per puro: un militare della ...Un neonato strappato alla morte per annegamento da un uomo della costiera spagnola al largo di Gibilterra. Fino a quando potremo continueremo ad accettare drammi come questo nell'impotenza colpevole d ...Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – La gip di Agrigento Alessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiesta della Procura di archiviare l’inchiesta su Carola Rackete, la comandante della nave Sea w ...