Le Iene, Scherzo a Marco Masini: Un Truffatore Chiede i Soldi Alle Fan! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Iene, Scherzo a Marco Masini: un Truffatore contatta le sue fan sui social e Chiede dei Soldi. Il cantante ha vestito i panni delle Iene non sapendo che si trattasse di uno Scherzo. Alla fine si ritrova a casa dei truffatori ad un passo dall'essere picchiato. Ecco che cosa è successo in questo nuovo e cattivissimo Scherzo de Le Iene e come ha reagito Marco Masini.

