Jury Chechi | «A cinquantun anni mi alleno così»

Jury Chechi è uno degli atleti più famosi del mondo. Le sue performance agli anelli hanno incantato milioni di persone, la sua tenacia è stata d'esempio a tanti giovani. Oggi, terminata l'attività agonistica, si mantiene in perfetta forma grazie ad un sistema d'allenamento che è alla base della ginnastica.

Ultime Notizie dalla rete : Jury Chechi Dynamo Camp, il sostegno di Chechi, Rossi, Myers, Cacciatori, Pozzato e Liuzzi Roma, 18 maggio 2021 " Una grande sfida tra sei campioni dello sport italiano per sostenere Dynamo Camp, Onlus che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa per bambini. Jury Chechi , Carlton Myers , Antonio Rossi , Maurizia Cacciatori , Filippo Pozzato e Vitantonio Liuzzi si sfideranno per sostenere l'associazione, da 14 anni a sostegno dei bambini affetti da ...

