Advertising

NazioneLaSpezia : Covid Liguria, positivi e ricoveri ancora in discesa - AnsaLiguria : Covid: ospedalizzati sotto quota 300, tasso positività 1,34%. 85 nuovi casi, 2 morti, somministrato 98% dei vaccini… - AngeloArecco : RT @ansa_liguria: Covid: ospedalizzati sotto quota 300, tasso positività 1,34% - italiaserait : Covid Liguria, oggi 85 contagi e 2 morti: bollettino 19 maggio - liberenotizie : Covid Liguria, oggi 85 contagi e 2 morti: bollettino 19 maggio. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

...sono registrati ingressi in terapia intensiva per- 19. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Un solo ingresso in rianimazione, invece, per Friuli Venezia Giulia,, ......turismo perché da le nostre montagne sarannofree, pertanto i vacanzieri potranno soggiornare nella massima sicurezza". Inoltre, sabato mattina in Piemonte arriverà il presidente della...In vista dell’estate, delle vacanze, delle riaperture e della ripresa del turismo, in Italia torna la zona bianca, cioè quella dove le restrizioni anti-Covid sono più leggere.Nelle ultime 24 ore in quattro Regioni (Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta) e in provincia di Bolzano non si sono registrati ingressi in terapia intensiva per Covid-19. E' quanto emerge dal bo ...