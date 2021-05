LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: si parte al termine di Paul-Tsonga (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Tommy Paul ha vinto per 6-3 il primo set contro Tsonga. 15:53 Buon pomeriggio. Da poco è iniziato, dopo le vittorie di Musetti su Auger-Aliassime e di Monfils su Seyboth Wild (entrato come lucky loser al posto di Harris), il match tra Paul e Tsonga. Vi aggiorneremo alla fine dei set per avvicinarci a Sinner-Karatsev. La giornata di ieri a Lione Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP 250 di Lione tra Jannik Sinner e il russo Aslan Karatsev. Ultimo match in programma sul centrale di Lione, è la rivincita del confronto di Dubai, dove però i due ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:19 Tommyha vinto per 6-3 il primo set contro. 15:53 Buon pomeriggio. Da poco è iniziato, dopo le vittorie di Musetti su Auger-Aliassime e di Monfils su Seyboth Wild (entrato come lucky loser al posto di Harris), il match tra. Vi aggiorneremo alla fine dei set per avvicinarci a. La giornata di ieri aBuon pomeriggio e benvenuti alladel match di primo turno del torneo ATP 250 ditra Jannike il russo Aslan. Ultimo match in programma sul centrale di, è la rivincita del confronto di Dubai, dove però i due ...

