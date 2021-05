Il consiglio comunale torna in Sala Rossa (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 24 maggio . Dopo mesi di sedute virtuali lunedì 24 maggio, in concomitanza con la discussione sul rendiconto 2020, l’assemblea di Palazzo Civico tornerà a riunirsi dal vivo. Lo ha stabilito oggi la Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del consiglio comunale Francesco Sicari. L’accesso alla Sala sarà limitato ai soli consiglieri e consigliere comunali. I giornalisti potranno seguire la seduta consiliare in diretta tramite le home page e le pagine Facebook della Città di Torino e di cittAgorà. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 24 maggio . Dopo mesi di sedute virtuali lunedì 24 maggio, in concomitanza con la discussione sul rendiconto 2020, l’assemblea di Palazzo Civico tornerà a riunirsi dal vivo. Lo ha stabilito oggi la Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente delFrancesco Sicari. L’accesso allasarà limitato ai soli consiglieri e consigliere comunali. I giornalisti potranno seguire la seduta consiliare in diretta tramite le home page e le pagine Facebook della Città di Torino e di cittAgorà. L'articolo proviene da Nuova Società.

