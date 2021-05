25enne ruba soldi in cassa Poliziotta libera dal servizio la fa arrestare

(Di martedì 18 maggio 2021) I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arrestato, nella flagranza dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato, A.P.,, pregiudicata del posto. I militari, durante unfinalizzato alla repressione dei reati connessi con il traffico di stupefacenti, nel transitare in questo corso Italia, sono intervenuti in ausilio di una donna Agente Scelto della Polizia di Stato, inalla Questura jonica, la quale,dale in abiti civili, stava inseguendo, a piedi, la prevenuta. In particolare, la, poco prima, aveva notato la malvivente mentre, approfittando di un attimo di distrazione della titolare di un negozio di prodotti per la casa, si era lestamente impossessata ...

