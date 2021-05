Medio Oriente | nuovi raid a Gaza | razzi su Israele Appelli per un cessate il fuoco

Advertising

GiuseppeConteIT : Grandissima preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco… - chetempochefa : 'Altri pensavano che la pace 'dei forti' , dei ricchi, bastasse a schiacciare la 'questione mai risolta' ovvero la… - chetempochefa : 'O siamo capaci di ricostruire l'intreccio inevitabile delle nostre vite, di affiancare la bandiera di Israele con… - deb8479eaeef410 : RT @EneidaMuzhaqi: ???? Lettera inviata a @RaiNews, sabato 15 maggio 2021. ???? “Spettabile redazione, Siamo studiose e studiosi di Medio Orien… - haceasl : RT @studentsforaqsa: *6. Italyanca ????* L’esperta tedesca del Medio Oriente Helga Baumgarten, invitata al canale locale tedesco Zdf, quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente

... il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in, Tor Wennesland; il ministro degli Esteri palestinese Riad al Malki; mentre per gli Stati Uniti l'ambasciatrice ...Parigi, 17 mag 08:48 - Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha sottolineato la necessità di tornare alla calma in Palestina e di porre fine urgentemente...La Cina è disponibile ad ospitare colloqui di pace tra Israele e palestinesi, nel timore che il conflitto in atto a Gaza possa ...Diversi paesi sono impegnati a convincere le due parti a fermare i combattimenti, ma non sembra facile, per varie ragioni ...