Istat | violenza sulle donne | aumentate le chiamate con la pandemia

Advertising

Italia_Notizie : Violenza sulle donne, Istat: +80% di chiamate al numero di emergenza nel 2020. Boom da fine marzo, aumentano abusi… - ultimenotizie : Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79… - lucafaccio : Violenza sulle donne, Istat: +80% di chiamate al numero di emergenza nel 2020. Boom da fine marzo, aumentano abusi… - Radio1Rai : ??#Violenza contro le #donne Secondo uno studio #Istat nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità c… - Toscanaoggi : #Violenzadonne: #Istat, nel 2020 boom di chiamate al 1522. +79,5% rispetto all’anno precedente. In aumento i casi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat violenza

... il numero di pubblica utilità contro lae lo stalking,sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'nell'...È quanto emerge dal reportsui centri antie delle case rifugio. Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del ...Nel 2020 le chiamate al 1522, ovvero il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat. I dati emergono dallo st ...Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a maggio 2019), ma soprattu ...