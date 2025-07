Gezmataz il linguaggio del jazz

Gezmataz, la storica rassegna jazz di Genova, rinnova il suo spirito per coinvolgere un pubblico sempre più vasto e appassionato. Dopo anni di eventi intensi nel Porto Antico, la manifestazione abbraccia nuove strategie, offrendo esperienze musicali sorprendenti e diversificate. Un viaggio tra le note che rivela il linguaggio vibrante del jazz, capace di unire tradizione e innovazione. Scopri come questa stagione si trasforma in un’occasione imperdibile per gli amanti della musica.

Gezmataz, storica rassegna estiva del jazz genovese, da un paio d'anni ha cambiato strategia; non più molte serate di fila nel Porto Antico secondo la classica e un po' usurata .

