Silvia Sardone | Il centro islamico di Milano e l' Ashura della vergogna

Silvia Sardone denuncia con fermezza la gestione del centro islamico di via Valsolda a Milano, definendolo abusivo e potenzialmente pericoloso. L’intervento della vice della Lega mette in discussione non solo le autorizzazioni, ma anche le implicazioni sulla sicurezza e il rispetto delle norme. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla presenza e il ruolo delle moschee non ufficiali in città , che continua ad alimentare tensioni e polemiche.

«Il centro islamico di via Valsolda che ha organizzato le celebrazioni dell'Ashura in stazione Centrale è sia abusivo che pericoloso. Ovviamente Sala e compagni non dicono nulla perché la comunità islamica nella sua interezza rappresenta un buon bacino di voti, guai a toccarli». A dircelo è la vice della Lega Silvia Sardone, che interviene anche sulla celebrazione avvenuta domenica a Milano.  L'ennesimo caso di una moschea abusiva in cui però l'imam sciita è addirittura sceso in piazza per celebrare il momento di preghiera. «Il centro islamico di via Valsolda che ha organizzato le celebrazioni dell'Ashura in stazione Centrale è sia abusivo che pericoloso, visti i precedenti delle commemorazioni pro-Soleimaini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Silvia Sardone: "Il centro islamico di Milano e l'Ashura della vergogna"

