Truffa aggravata all’Inps | il compagno del ministro Santanché pronto a testimoniare

In un caso che scuote il mondo politico e sociale, Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanchè, si appresta a testimoniare nel processo riguardante la presunta truffa all'Inps durante la pandemia. La sua audizione promette di rivelare dettagli cruciali su un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative sul governo e sulla trasparenza degli aiuti statali. Resta con noi per seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Milano, 8 luglio 2025 – Ha scelto di rendere esame in aula, rispondendo alle domande di giudice, pm e difese, anche Dimitri Kunz, il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, nell'udienza preliminare che proseguirà domani a Milano sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione a zero ore nel periodo della pandemia Covid. La Ministra Daniele Santanché, dichiarata fallita un’altra soietà che aveva fatto capo a lei e al suo ex compagno La senatrice di FdI, invece, da quanto si è saputo, sarà presente nell'udienza successiva, ancora da fissare, per rendere dichiarazioni davanti alla gup Tiziana Gueli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa aggravata all’Inps: il compagno del ministro Santanché pronto a testimoniare

In questa notizia si parla di: truffa - aggravata - inps - compagno

